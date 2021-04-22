الامانة العامة تكشف اسباب تأخر اطلاق مشروع وطني مهم

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريحات صحفية، أن من اولويات الأمانة العامة واللجنة العليا المشرفة على المشروع الوطني لبناء المدارس، وضع المعايير الفنية وجودة تنفيذ المشروع، كونه من المشاريع الحيوية والستراتيجية المهمة.مبيناً أن المشروع يشمل بناء 7 آلاف مدرسة في عموم العراق.وأضاف أن “المرحلة الأولى منه ستتضمن انشاء ألف مدرسة”، عازياً “أسباب تأخير اطلاق المشروع الى عدم اكتمال العروض من قبل الشركات الصينية التي ستنفذ المشروع.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حريصة على أن تظهر المدارس بصورة تليق بالتصاميم الموضوعة من قبل وزارة الاعمار والاسكان، وتتناسب مع حداثة وتكنولوجيا الوقت الحالي.لافتاً إلى أن الأمانة العامة أكملت جميع الإجراءات اللازمة للمشروع من خلال اكمال التصاميم وتهيئة الأراضي المطابقة للتصاميم في جميع المحافظات وبانتظار تقديم العطاءات من قبل الشركات الصينية لغرض المباشرة بالتعاقد مع الشركات التي سترسو عليهاوتابع أن “الإجراءات المتبقية الآن فقط اكتمال وصول العطاءات والعروض التي سترسو على الشركات للمباشرة بهذا المشروع”.