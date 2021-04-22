التربية النيابية توضح آلية امتحانات الفصل الثاني

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "الدوام الحضوري حدد للصفوف الابتدائية الأولية (الأول والثاني والثالث) بوصف هذه المراحل بحاجة الى أرضية وتعليم مباشر، بالاضافة الى المراحل المنتهية السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية".واضاف، أن "الامتحانات ستكون حضورية لطلبة الصفوف الذين يكون دوامهم حضورياً أما طلبة الصفوف الذين حضورهم الكتروني سيكون امتحانهم الكترونياً".