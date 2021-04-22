صالح يبحث مع بوريسوف ملفات الامن والدفاع في العراق والمنطقة

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، كما تمت مناقشة أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها".واضاف البيان انه "جرى التطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أكّد الرئيس برهم صالح أن المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات والتوترات عبر الحوار"، مشيراً إلى أن "الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار".وشدد على أن "استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية".من جانبه أكّد يوري بوريسوف، "دعم بلاده لاستقرار وسيادة العراق، وجهوده في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، وتطلُّع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة".