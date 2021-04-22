التربية تنفي الانباء المتداولة بشأن الامتحانات وتوضح الحقيقة

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "ما تم تداوله اليوم بشان امتحانات الكورس الثاني والفصل الثاني وان تكون حضورية لمراحل التعليم الحضوري والكترونية لباقي المراحل ذات التعليم الالكتروني، هي غير صحيحة".واضاف ان "وزارة التربية لم تحدد الية الامتحانات او موعدها"، لافتا الى ان "جميع اختبارات وزارة التربية حضورية حتى وان كان التعليم الكترونيا".ودعا فاروق الجميع الى "توخي الدقة واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية".يذكر ان عضو لجنة التربية رعد المكصوصي اكد اليوم الخميس، ان الامتحانات ستكون حضورية لطلبة الصفوف الذين يكون دوامهم حضورياً، أما طلبة الصفوف الذين حضورهم الكتروني سيكون امتحانهم الكترونياً.