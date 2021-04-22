صور متداولة لطلبة إحدى المدارس الابتدائية وهم نائمون!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورا لطلبة وهم نائمون في إحدى المدارس الابتدائية بعد استئناف الدوام في شهر رمضان.



وكتب احد اعضاء الكادر التدريسي في المدرسة: هكذا حال الطلبة في رمضان بعد استئناف الدوام في شهر رمضان.



الصور ادناه: