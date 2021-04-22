تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الى اشعار آخر

قررت رئاسة البرلمان، اليوم الخميس، تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب إلى اشعار اخر.

وقال مصدر برلماني للسومرية نيوز، انه "تقرر تأجيل عقد جلسة مجلس النواب إلى اشعار آخر" ، مشيرا الى ان "القرار جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة".