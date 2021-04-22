غوتيريش يحذر: تغير المناخ دفع بالعالم الى حافة الهاوية

وقال غوتيريش في كلمته بقمة القادة حول المناخ، إن "الغازات الدفيئة ارتفعت إلى مستويات لم نشهدها من قبل، ونحن على حافة الهاوية ونحتاج إلى كوكب أخضر".وأكد على" ضرورة بناء ائتلاف يعمل على الوصول إلى هدف "صفر انبعاثات" من الكربون، ووقف تمويل محطات إنتاج الطاقة بالفحم".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الدول المتقدمة للالتزام بتعهداتها المالية تجاه الدول النامية، وحث القيادات السياسية الدولية على التحرك سوياً للقضاء على تهديد أزمة المناخ.