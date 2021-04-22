العراق وايران يبحثان تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات على حدودهما المشتركة

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الغانمي وقريشي والوفد المرافق، ناقشا أهمية تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين".واضاف البيان ان " لقاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين العراقيين والإيرانيين، ، شهد "مناقشة سلسلة من القضايا التي تعزز أمن واستقرار البلدين".وبحث الغانمي، مع نائب وزير الدفاع الإيراني، "استمرار التنسيق والتعاون المشترك بهدف توفير الأمن على الحدود بين البلدين ومحاربة الجريمة بأشكالها كافة وبما فيها المخدرات".