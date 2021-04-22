صلاح وميسي.. "مواجهة الرعب" في طوكيو

وتبدأ فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تُقام منافسات كرة القدم الأولى على مدار أيام 22 و25 و28 من شهر يوليو.وتأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021”، بصفته بطلًا لقارة إفريقيا تحت 23 عاما وهي البطولة التي نظمتها مصر في نوفمبر 2019، حيث تأهل رفقة الفراعنة منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.وضمت المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2021 منتخبي مصر الذي يقوده محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ومنتخب الأرجنتيني الذي قد يلعب بين صفوفه الأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى منتخبي إسبانيا وأستراليا.ومن المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب المصري الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تمام الثامنة والنصف من صباح يوم 25 يوليو بتوقيت غرينتش.