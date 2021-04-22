جنرال أمريكي يعلق على الضربة الأخيرة داخل إسرائيل

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "أعتقد أنه يعكس عدم كفاءة في الدفاع الجوي السوري.. لا أعتقد أنه كان هجوما متعمدا".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.وأعلنت إسرائيل، أنه لم يتم اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط قرب ديمونة.