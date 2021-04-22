Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
التقاعد تكشف عن توقف أكثر من مليون راتب تقاعدي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بينها عربية.. الصحة العالمية تعتزم القضاء على الملاريا في 25 بلداً

دوليات

2021-04-22 | 12:00
بينها عربية.. الصحة العالمية تعتزم القضاء على الملاريا في 25 بلداً
458 مشاهدة

تعتزم منظمة الصحة العالمية القضاء على الملاريا في 25 بلدا إضافيا بحلول العام 2025 بفضل مبادرة جديدة أطلقت قبل اليوم العالمي لمكافحة المرض الذي يقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.

وأوضحت المنظمة في بيان أن "مبادرة إي-2025 ستوفر الدعم لهذه البلدان من أجل القضاء على الملاريا الذي تنقله إناث بعوض الأنوفيلة".

وأضيفت ثماني دول جديدة إلى قائمة 17 بلدا شارك في الحملة السابقة التي لم تنجح في القضاء على المرض، هذه البلدان هي غواتيمالا وهندوراس وبنما وجمهورية الدومينيكان وكوريا الشمالية وساوتومي وبرينسيبي وتايلاند وفانواتو.

أما الدول الـ17 المدرجة في القائمة هي جنوب إفريقيا والسعودية وبيليز وبوتان وبوتسوانا والرأس الأخضر وجزر القمر وكوستاريكا والإكوادور وإسواتيني وماليزيا والمكسيك ونيبال وكوريا الجنوبية وإيران وسورينام وتيمور الشرقية.

ولم يعد بعض هذه الدول يبلغ عن حالات ملاريا لكنها لم تتقدم بطلب للحصول على شهادة رسمية كدولة خالية من الملاريا صادرة عن منظمة الصحة العالمية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:39 | 2021-04-14 11:39
15:00 | 2021-04-22 15:00
14:45 | 2021-04-22 14:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
وفاة برلماني عراقي بسبب مضاعفات كورونا
23.61%
04:36 | 2021-04-22
وفاة برلماني عراقي بسبب مضاعفات كورونا
04:36 | 2021-04-22
الصحة: اللقاح سيكون إجبارياً في هذه الدوائر
20.38%
11:32 | 2021-04-22
الصحة: اللقاح سيكون إجبارياً في هذه الدوائر
11:32 | 2021-04-22
مجددا.. العراق يسجل حصيلة قياسية باصابات كورونا
16.58%
09:09 | 2021-04-22
مجددا.. العراق يسجل حصيلة قياسية باصابات كورونا
09:09 | 2021-04-22
توصيات جديدة بشأن الدوام الحضوري للطلبة
14.25%
05:46 | 2021-04-22
توصيات جديدة بشأن الدوام الحضوري للطلبة
05:46 | 2021-04-22
&quot;الحظر الشامل&quot;.. الصحة البرلمانية ترجح عدم التوسع به
12.94%
14:47 | 2021-04-21
"الحظر الشامل".. الصحة البرلمانية ترجح عدم التوسع به
14:47 | 2021-04-21
الصحة تحدد موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر
12.25%
13:08 | 2021-04-22
الصحة تحدد موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر
13:08 | 2021-04-22
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.