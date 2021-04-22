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أميركا تحقق في هجمات الطاقة الموجهة على جنودها

دوليات

2021-04-22 | 16:05
أميركا تحقق في هجمات الطاقة الموجهة على جنودها
332 مشاهدة

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين سابقين في الأمن القومي الأميركي، أن وزارة الدفاع "البنتاغون" أطلعت كبار المشرعين على أن روسيا نفذت على الأرجح سلسلة من هجمات الطاقة الموجهة المشتبه بها، ضد القوات الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن أربعة من مسؤولي الأمن القومي السابقين، قالوا إن "البنتاغون" يحقق في الحوادث منذ العام الماضي. وأضافت، نقلا عن محادثات مع مسؤولين في الكونغرس، أنه تم إطلاع مجموعتين على الأقل من المشرعين، على التحقيقات، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المصادر إن التحقيق يشمل حادثة وقعت خريف 2020 في سوريا، وظهرت فيها أعراض تشبه ما تسببه الإنفلونزا على العديد من أفراد القوات الأميركية، كما تم إطلاع المشرعين على إصابات أخرى مشتبه بها، لدى بعض الجنود.

لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم البنتاغون، أن الوزارة ليست على علم بهجمات الطاقة الموجهة ضد القوات الأميركية في سوريا، ورفض المتحدث التعليق على تواصل البنتاغون مع الكونغرس، أو إجراء أي تحقيق داخلي.

ولم يتضح بالضبط عدد الجنود الذين أصيبوا في الهجمات المشتبه بها، ولا مدى خطورتها.

وقال اثنان من مسؤولي الأمن القومي السابقين إن "مكتب البنتاغون للعمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة" بدأ التحقيق في الحوادث العام الماضي، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن هجمات الطاقة الموجهة المزعومة من قبل روسيا.

وذكرت المصادر أن التحقيق جزء من نظرة أوسع على هجمات الطاقة الموجهة ضد مسؤولين أميركيين، ويأتي أيضا وسط التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وروسيا.
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