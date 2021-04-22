الصحة تتحدث عن "الاعراض الجانبية" للقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن "الاعراض الجانبية" للقاح كورونا قد تظهر عند بعض الاشخاص وهي تتفاوت من شخص الى آخر.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في بيان، إنه "قد تظهر اعراض جانبية بعد اخذ اللقاح عند بعض الاشخاص وهذه الاعراض تتفاوت من شخص لاخر وتكون مؤقتة وتزول بعد ساعات من ظهورها كالحمى والصداع، وهن، الم واحمرار في منطقة حقن اللقاح".

وأضافت أن "وزارة الصحة ادرجت استمارة الابلاغ التي تملأ من قبل الملقح ليتم التواصل معه في حال ظهرت عليه اعراض شديدة وحسب الحالة او يمكن ان يراجع المنفذ التلقيحي ليتم فحصة واعطاءه العلاج المناسب"، مشيرة الى أن "هذه الاستمارة هي متبعة في كل الدول ولا يعني عدم الامان من اللقاح بل ليتم متابعة الملقحين لكي يتم اخذ الاجراءات الطارئة عند حدوث اعراض جانبية شديدة وهو اسلوب علمي متبع في كل البلدان".