الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، بياناً بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة سقوط ثلاثة صواريخ على محيط المطار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".

وأضافت أن "٣ صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل ٨ صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع".

ولفت بيان الخلية الى أنه "لم تسجل اي خسائر بشرية، فيما شرعت مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ التي لم تنطلق والتي كانت فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو ١٠ ايام".

وكان مصدر أمني أفاد، الخميس، باستهداف قاعدة "أميركية" قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا.