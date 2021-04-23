هزة أرضية ثانية تضرب محافظة السليمانية

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنّ “الهزة سجلت في تمام الساعة 12:55:03 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.4) درجة، حيث تبعد (26) كم جنوب شرق دربندخان من محافظة السليمانية”.وأوضح البيان أنّ الهزة هي الثانية بعد أولى سجلت في تمام الساعة 11:27:15 مساء يوم الخميس في نفس المكان من محافظة السليمانية، وقد تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة”.وبحسب البيان، ودعت الوزارة المواطنين إلى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.