حضّري السحلب لعائلتك بعد الإفطار... وصفة سهلة ولذيذة!

قدمي على سفرتك في رمضان الحلويات الرمضانية البسيطة والشهية. جربي السحلب المزين بالقرفة المطحونة وقدميه لعائلتك اليوم بعد الافطار!





وقت الطهي: 30 دقيقة



يكفي لـ 5 أشخاص



المقادير

- حليب : 6 اكواب (سائل)

- نشاء الذرة : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : ثلثان الكوب

- مستكة : ملعقة صغيرة

- ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

- القرفة : حسب الرغبة (مطحونة / للتزيين) - حليب : 6 اكواب (سائل)- نشاء الذرة : 3 ملاعق كبيرة- سكر : ثلثان الكوب- مستكة : ملعقة صغيرة- ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة- القرفة : حسب الرغبة (مطحونة / للتزيين)

طريقة التحضير

1. يصبّ الحليب في قدر كبيرة ذات قعر سميكة، على حرارة خفيفة، فيضاف السكّر ونشاء الذرة، مع التقليب المتواصل لنحو 5 دقائق.

2. تدقّ المستكة، فتضاف إلى قدر السحلب، مع التقليب، لنحو دقيقة.

3. تطفأ الحرارة؛ يصبّ ماء الزهر في القدر، مع التقليب.

4. يوزّع السحلب في أكواب التقديم الفرديّة، التي تزيّن بالقرفة المطحونة (أو بالمكسرات، حسب الرغبة).