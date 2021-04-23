القيادة المركزية الأمريكية: لن نخفض عدد قواتنا في العراق

وقال قائد القيادة المركزية كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحفي امس الخميس: "العراق يريد بقاءنا، ولن نخفض عدد القوات هناك".وأضاف أنه "لا يعتقد بأن الولايات المتحدة "على حافة الانخراط بحرب في الشرق الأوسط".وفيما يتعلق بقرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مطلع مايو/ آيار المقبل، أشار ماكينزي أنّ واشنطن "ستدعم حلفاءها في أفغانستان بعد انسحابها، لكنها لن تكون على الأرض في أفغانستان".كما شدد على أن القوات الأمريكية ستبقى "جاهزة" للتعامل مع أي تهديد إرهابي قادم من أفغانستان.ومنتصف نيسان الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته ستنهي تواجد قواتها في أفغانستان بحلول ذكرى أحداث 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق جدول زمني، يبدأ في الأول من مايو.