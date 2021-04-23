أنواع الشاي المضرّة بالصحة... احذروا الافراط بتناولها!

يمكن أن يكون مشروب الشاي ضارا بالصحة في ظل ظروف معينة، وعلى هذا يجب مراعاة أنواع الشاي وحالة الفرد الصحية بشكل عام، فتكرار شرب أنواع معينة من الشاي قد يتسبب بمشاكل صحية، وفقا لما نقله موقع "مير 2" الروسي.ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "بيبليك هيلث نيتريشن"، فقد تم تحديد بعض أنواع الشاي التي تضر بالصحة وتتسبب في مشاكل تؤدي على تلف بعض الأجهزة في الجسم.قد لا يُنصح بشرب شاي أوراق السنفيتون العشبي بسبب آثاره السامة على الكبد.يمكن أن يؤثر الاستهلاك المنتظم لشاي النعناع على صحتك، فقد يكون استهلاك الكثير من مشروب الشاي بالنعناع مزعجا وساما للجسم. وهذا لأن عنصر المنثول النشط في النعناع والمعروف بكافور النعناع، يؤثر ويدمر أنظمة التدفئة والتبريد البيولوجية لدينا، حسبما أوضحته خبيرة التغذية سيلين بيتشمان.يقول الخبراء أن شاي الليمون يحتوي على الرصاص أكثر من أنواع المشروبات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مستوى أعلى من الفلورايد والحموضة. وهذا يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وتقرحات الفم.يمكن لهذا النوع من الشاي أن يرفع ضغط الدم لهذا لا ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بشربه، وأيضا بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من مشاكل في ضغط الدم، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في استخدام شاي عرق السوس.وفي وقت سابق، تحدثت أخصائية التغذية، رئيسة قسم التغذية في المركز الطبي الأوروبي، كسينيا سيليزنيفا، عن مخاطر القهوة والشاي المخصصة لفقدان الوزن. وقالت: "إنه عندما يتم تناولها ينخفض وزن الجسم فقط بسبب التغيرات في كمية الماء في الجسم. لكنها لن تساعد مثل هذه التقنية على إنقاص الوزن بكفاءة، وستعود السعرات الحرارية التي احترقت بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، وإلى جانب فقدان الماء، يفقد الجسم العناصر المهمة مثل البوتاسيوم".