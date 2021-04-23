وزارة الصحة تؤكد محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات تابعتها السومرية نيو، أن "وزارة الصحة أطلقت مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة إلّا أنه للأسف لم تلتزم جميع الصيدليات بالتسعيرة الدوائية الموحدة ، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة مستمرة".وبين أن "عشرات الفرق من دائرة التفتيش التابعة لوزارة الصحة ،ونقابة الصيادلة تتابع الخروقات التي تقوم بها بعض الصيدليات وتتم محاسبة المخالفين حسب القانون".وتابع البدر أن "وزارة الصحة ملتزمة بتوفير هذه العلاجات بجميع مؤسساتها الصحية ،التي تستخدم لمعالجة عدة أمراض منها ،الفشل الكلوي ،والحالات السرطانية ،وغيرها "، مشيراً الى أن "القطاع الخاص خاضع للرقابة والمتابعة من وزارة الصحة ،ونقابة الصيادلة وجهات أخرى".