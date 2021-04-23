التجارة تعلن استلام أولى وجبات زيت الطعام من المنتج المحلي

وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور وبحسب بيان للوزارة الذي ورد للسومرية نيوز، إنه "وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التجارة بدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية تعاقدت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع أكثر من شركة محلية لإنتاج مادتي السكر وزيت الطعام بمصانع محلية مسجلة بهيئة الاستثمار الوطني لحساب مفردات البطاقة التموينية".ولفت الى أن "ملاكات شركته مستمرة بتجهيز الوجبة الثانية من مادتي السكر والزيت وضمن حصة رمضان المبارك والوجبة الثالثة من العام الحالي ومنذ اعلان اطلاق التجهيز في العشرين من نيسان الجاري في بغداد والمحافظات".واضاف أن "الشركة ستواصل توفير المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة من خلال التعاقدات التي تجريها الوزارة" .