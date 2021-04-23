"ريا وسكينة".. عمل فني جديد بإنتاج عالمي وبلغتين

ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مدينة الإسكندرية، تحت عنوان "ذا أليكسندريا كيلنجز" أو "جرائم قتل الإسكندرية".وسيكون الحوار باللغتين العربية والإنكليزية، حيث تجرى أحداث المسلسل خلال فترة الحكم البريطاني لمصر في أوائل القرن الماضي، وقت ظهور ريا وسكينة.وبحسب بيان صادر عن شركة توزيع الأفلام المستقلة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن العمل سيكون الجزء الأول من سلسلة مختارات الجريمة الحقيقية في المنطقة، التي تدور أحداثها في فترات ومواقع مختلفة داخل العالم العربي.وتابع ان "أحداث المسلسل تدور في الإسكندرية عام 1920 عندما كانت مصر تحت الحكم البريطاني، وسوف يروي القصة الحقيقية لريا وسكينة، إذ جاءت الشقيقتان من حي فقير بالإسكندرية، وفتحتا بيتا للأعمال المنافية للآداب".وأضاف أن "الشقيقتين استندتا إلى شبكة علاقات قوية ومؤثرة من الضباط والمخبرين المصريين والبريطانيين، ومن اللافت في صعود وسقوط إمبراطوريتهما أنهما اعتمدتا أكثر على السرقات الصغيرة"، لكن ذلك أدى إلى مقتل 17 امرأة ممن تم استدراجهن إلى منزل ريا وسكينة.ويشارك في إنتاج المسلسل، بالإضافة إلى "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"، شركة "يلا يلا" لتطوير وإنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن بين المنتجين التنفيذيين هشام الغانم وميشيلا سكولاري ونايلة الخاجة.يذكر أن الشقيقتين ريا وسكينة من أشهر السفاحين في مصر، واشتهروا بتكوين عصابة لاستدراج النساء وقتلهن من أجل السرقة في الفترة ما بين كانون الاول 1919 وتشرين الثاني 1920، مما سبب حالة من الذعر في مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت.ونزحت الشقيقتان في بداية حياتهما برفقة والدتهن وشقيقهن الأكبر أبو العلا من صعيد مصر إلى مركز كفر الزيات، ثم إلى مدينة الإسكندرية حيث استقروا بها وبدأوا العمل في أنشطة غير مشروعة، منها تسهيل تعاطي المخدرات والخمور والأعمال المنافية للآداب .