مفاجأة.. لابورتا سرب خطة دوري السوبر الاوربي قبل الاعلان الرسمي عنها

ووفقًا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان يتناول الطعام مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قبل 3 أيام من إعلان تأسيس بطولة السوبر ليج.وأشار إلى أن لابورتا أبلغ تيباس بنبأ تأسيس السوبر ليج خلال هذا اللقاء، لينقل رئيس رابطة الليجا هذه الأخبار إلى ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وأوضح أن تشيفرين قام برد فعل سريع ضد البطولة، عندما علم مبكرًا بانطلاقها قبل الإعلان الرسمي للأندية بـ3 أيام، وهو ما منحه الوقت الكافي للقيام بتحركاته التي نجحت في النهاية بتجميد البطولة.وذكر أن الاتحاد الأوروبي عمل مع بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، للضغط على الأندية الإنجليزية وإجبارها على التراجع وترك السوبر ليج.وكان تشيفرين يعلم أنه بدون فرق البريميرليج ستتعرض البطولة لضربة كبيرة، لأنها تمثل نصف الأندية المؤسسة.وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في تأسيس البطولة القارية الجديدة، قبل أن تعلن 9 أندية انسحابها، بينما يوفنتوس أكد أنه من الصعب إقامة البطولة الآن، فيما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة.