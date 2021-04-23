أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق لليوم الجمعة.





اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 147,800

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,300

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 120,05 دولار

100 باوند ⬅️ 138,74دولار

100 دولار ⬅️ 834,6 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1788 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 65,58 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,74 دولار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 147,800سعر شراء الدولار ⬅️ 147,300تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,440,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 120,05 دولار100 باوند ⬅️ 138,74دولار100 دولار ⬅️ 834,6 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1788 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 65,58 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,74 دولارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ