ميسي الأفضل في الدوريات الأوروبية الكبرى

و يحتاج ميسي حاليا الى 3 أهداف فقط لمعادلة رقم كريتسيانو بعدد الاهداف مع الأندية بعدد مباريات اقل بـ 117 مباراة حيث إنه خاض طوال مسيرته 772 مباراة سجل فيها 667 هدف وصنع 268 اسيست بينما خاض كريستيانو رونالدو 888 مباراة سجل فيها 670 هدف وصنع 194 "أسيست".في نفس السياق فإن ميسي هذا الموسم خاض 41 مباراة سجل فيها 33 هدف وصنع 14 "أسيست" والأغرب إنه بعمر ال34 عاما فاز 19 مرة بجائزة رجل المباراة هذا الموسم ليكون الافضل في كل الدوريات الأوروبية الكبرى.