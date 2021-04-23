إنجاز ثمانية مبانٍ مدرسية وتسليم أربعة اخريات في ذي قار

وقالت الأمانة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "إنجاز 8 مدارس في عدد من الأقضية والنواحي في محافظة ذي قار"، مشيراً الى أنه "سيتم تسليم أربع مدارس أخريات خلال الأيام المقبلة".وأوضح البيان أن "ذلك يأتي استناداً إلى المتابعات المستمرة من قبل لجنة متابعة المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار، بحسب القرار (142 لسنة 2020)، وبناءً على المدة الزمنية التي حددها الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، إلى الشركات المتلكئة".وبين أن "المحافظة افتتحت يوم أمس خمس مدارس ضمن مشاريع تنمية الأقاليم، في إطار خطة فك الاختناقات للمدارس ذوات الدوام المزدوج والثلاثي".