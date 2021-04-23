التعليم: سبع وثلاثون جامعة وكلية عراقية في تصنيف التايمز

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه :أظهرت نتائج تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة لعام 2021 سبعا وثلاثين جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية وفقا لأهداف الأمم المتحدة في الإشراف، والتوعية، والتعليم بأهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن "التصنيف في نسخته الحالية أظهر 1115 جامعة من 94 دولة فيما سجلت 37 جامعة وكلية حكومية وأهلية عراقية حضورها ضمن هذا التصنيف بزيادة ستة عشر جامعة بالقياس إلى نتائج عام 2020".وأشر الموقع الرسمي للتصنيف، وفقاً لبيان التعليم، "مجيء جامعة البصرة ضمن الفئة (301-400) عالميا وفي المركز الأول محليا، وتليها في المركز الثاني محليا جامعة الأنبار وبالفئة (401-600) عالميا، فيما جاءت كلية المستقبل الجامعة في المركز الثالث محليا وبالفئة (601-800) عالميا".تجدر الإشارة الى أن تصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة يعمل على تقييم الجامعات من خلال تحقيق عدد من أهداف الأمم المتحدة من أصل 17 هدفا منها التعليم الجيد والصحة والشراكات والصناعة والابتكار والعمل المناخي والمساواة بين الجنسين.