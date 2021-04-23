بالفيديو في ميلادهم التسعين صقور الجو يسطرون اروع البطولات في دحر الارهاب

في الذكرى السنوية التسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية، يستمر صقور الجو بملاحقة فلول داعش من خلال تنفيذ ضربات موجعة على اوكارهم.. فيما تعمل الحكومة على تطوير البنى التحتية لهذه القوة العسكرية الستراتيجية



هنأ القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية , واكد الكاظمي انه يفخر ويعتز بمقاتلي ومنتسبي هذا الصنف الاساس في الجيش , واصفا اياه بالحارس الامين لأرض الرافدين وسمائها , مضيفا ان القوة الجوية حاربت الارهاب وارسلت رسالة بليغة لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة أرض العراق وشعبه