بريطانيا تسجل ارتفاعاً ملموساً بوفيات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة عن رصد 40 وفاة و2678 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 18 وفاة و2729 إصابة في اليوم السابق.وسجلت في المملكة المتحدة إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و401109 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 127385 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة وفيات في أوروبا.وأجري في البلاد خلال اليوم الأخير نحو مليون و112 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالعدوى.وتلقى أكثر من 33.38 مليون شخص في المملكة المتحدة حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل منهم أكثر من 11.62 مليون شخص تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.