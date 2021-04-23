ذي قار.. أوامر صارمة إلى مديرية المرور

وقال المكتب الإعلامي للخفاجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "وجه بالمنع القاطع لخرق قواعد وقوانين المرور في الشوارع والتقاطعات، كما وجه بتطبيق كل العقوبات والغرامات القانونية بحق المخالفين مهما كانت صفتهم الرسمية".واكد الخفاجي على أن "تنفيذ قوانين المرور بحزم وصرامة جزء من مهام رجل المرور، وسنوجه كل الجهات الساندة بدعم رجال المرور بإنقاذ القانون"، موجهاً "بنشر مفارز المرور في كل التقاطعات والشوارع الرئيسة، والبدء بخطة مرورية شاملة ومنع الاختناقات والعمل على ضمان انسيابية الحركة خصوصاً أثناء فترة الذروة".