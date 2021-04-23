خدمة جديدة للسيارات تساعد على الاستغناء عن "خرائط غوغل"

وأشارت الشركة إلى أن خدمة Maps Plus الجديدة التي ستشغل عبر مزود الخرائط Maps Plus المفتوح المصدر، ستتوفر لأكثر من مليون سيارة من إنتاج المعامل التابعة لها، ومع نهاية العام الجاري ستصل لعدد أكبر من المركبات منها سيارات شيفروليه وكاديلاك وبويك وGMC التي أنتجت منذ عام 2018.وستعطي الخدمة الجديدة للسائقين معلومات دقيقة عن وجهتهم والمسافات والزمن الذي ستستغرقه رحلتهم إلى تلك الوجهة، ومعلومات عن السرعات المحددة على الطرقات وسرعة مركبتهم، فضلا عن بيانات تساعدهم على التزود بالوقود، كما ستتوافق مع العديد من التطبيقات الحديثة ومشغلات الموسيقى، وسيكون بالإمكان التحكم بها عبر مساعد "اليكسا" الصوتي.وأشار، تيم بايت، مدير التجارب الرقمية في جنرال موتورز إلى "أن الخدمة الجديدة ستكون خيارا جيدا لأصحاب السيارات غير المجهزة مسبقا بأنظمة لتحديد المواقع، فهي عبارة عن تجربة متكاملة ستحاول شركته تقديمها لمالكي السيارات.وستطرح هذه الخدمة كجزء من خدمات OnStar Connected Services التي تقدمها جنرال موتورز لعملائها مقابل رسوم شهرية تبدأ من 15 دولارا تقريبا.