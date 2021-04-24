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بايرن ميونيخ يقترب من التتويـج بلقبه الـتاسع بالدوري الالماني

رياضة

2021-04-24 | 01:50
بايرن ميونيخ يقترب من التتويـج بلقبه الـتاسع بالدوري الالماني
727 مشاهدة

سـيـكـون بــايــرن مـيـونـيـخ عـلـى مــوعــد مع الـتـتـويـج بلقبه الـتـاسـع تـوالـيـا فـي الــدوري الالماني لكرة القدم عندما يحل ضيفا على ماينتس في المرحلة الحادية والثلاثين.

ويتصدر الفريق البافاري الترتيب بفارق 10 نــقــاط عــن وصـيـفـه المـبـاشـر لايـبـزيـغ ويـحـتـاج الـى الـفـوز عـلـى مضيفه ليضمن اللقب قبل ثـلاث مـراحـل على نهاية دوري البوندسليغا.
ويأمل لاعبو بايرن ميونيخ في إحراز اللقب الثلاثين في تاريخ دوري البوندسليغا الذي انطلق عام 1963 ليودعوا مدربهم الناجح هـانـزي فليك بـأفـضـل طـريـقـة ممكنة بعد ان اعـلـن رغبته فـي تـرك الـفـريـق فـي نهاية
الموسم الحالي، بعد تباين في وجهات النظر بينه وبين المدير الرياضي البوسني حسن صلاحميدزيتش.
عودة ليفاندوفسكي
ويـعـود الـى صـفـوف بـايـرن ميونيخ هدافه البولندي روبـرت ليفاندوفسكي الذي غاب عـن المـبـاريـات الـسـت الاخــيــرة لـفـريـقـه في مـخـتـلـف المـسـابـقـات بــداعــي إصـابـتـه في اربـطـة الـركـبـة وابـرزهـا ضـد بـاريـس سـان جـيـرمـان الـفـرنـسـي الــذي أخـرجـه فـي ربـع نهائي المسابقة القارية بفارق الاهداف ليفقده اللقب ويـحـتـاج ليفاندوفسكي الـى 5 اهــداف في المراحل الاربع الاخيرة ليعادل رقم اسطورة الـنـادي الـبـافـاري "المـدفـعـجـي" غـيـرد مولر الـذي سجل 40 هدفا في موسم واحـد في الدوري المحلي وتحديدا 1972-1971.
وقـــال لـيـفـانـدوفـسـكـي الـــذي تــوقــف عــداد اهدافه عند 35 لدى اصابته "لا ادري ما إذا كنت سأبلغ هذا الهدف (تحطيم الرقم)، لكن آمل عندما اعود الى ارضية الملعب أن أكون قد استعدت مستواي السابق من الدقيقة الاولى وتسجيل الاهداف".
وقــد يـنـضـم الــى تـشـكـيـلـة الــفــريــق ايـضـا المـهـاجـم سـيـرج غـنـابـري الــذي تـعـافـى من اصـابـتـه بـكـوفـيـد19 -وعــاود الـتـمـاريـن في
الايام الاخيرة.
وكـان ماينتس فـاز فـي اربـع مـن مبارياته الست الاخـيـرة ليقترب مـن منطقة الامـان لـكـنـه لــم يــفــز عــلــى بــايــرن مــنــذ خـمـس
سنوات.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــخـــوض بــوروســيــا دورتـمـونـد الخامس مـبـاراة مصيرية ضد مضيفه فولفسبورغ الثالث الذي يتقدم عليه بفارق 5 نقاط.
واستعاد فريق مدينة الرور الصناعية تـوازنـه فـي الاسـابـيـع الاخـيـرة لكنه لا
يزال بعيدا بفارق 4 نقاط عن اينتراخت فــرانــكــفــورت الــرابــع صــاحــب المــركــز الاخير المؤهل الى دوري الابطال والذي سيحل ضيفا على باير ليفركوزن في
مباراة قوية.
ويـعـد الـتـأهـل الــى دوري الابــطــال في غـايـة الاهـمـيـة بالنسبة الـى دورتـمـونـد
لأن خـــلاف ذلـــك سـيـجـعـلـه مـضـطـرا للتخلي عن ابـرز نجومه وعلى رأسهم الـنـرويـجـي ايـرلـيـنـغ هـالانـد والانـكـلـيـزي
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