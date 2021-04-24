التخطيط توضح مهمة اللجنة الوطنية للسياسات السكانية

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الـهـنـداوي فـي تصريحات صحفية ان هــذه الـلـجـنـة مهمتها متابعة رســـم الــســيــاســة الـسـكـانـيـة عـلـى المدى البعيد من خلال ما تضمنته الــوثــيــقــة الــوطــنــيــة لــلــســيــاســات السكانية.وأضـــاف أن التخطيط سـبـق أن أعــدت الوثيقة الـوطـنـيـة لـلـسـيـاسـات الـسـكـانـيـة، وتحتوي هذه الوثيقة على مجموعة من المحاور الأساسية البعيدة المدى فــي مـجـال الـسـيـاسـات الـسـكـانـيـة مـنـهـا الاهــتــمــام بـقـضـايـا الـصـحـة والتعليم والسكن والشباب والمرأة”.وتابع الهنداوي أن اللجنة مهمتها تـفـعـيـل هـــذه المـــحـــاور مــن خــلال ترجمتها إلـى سـيـاسـات ومتابعة قضايا التعداد العام للسكان وكل مـا يـتـعـلـق بـالـقـضـايـا الـسـكـانـيـة”.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت في وقت سابق تأليف اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، وأن اللجنة تضم في عضويتها، ممثلين عـن الأمـانـة العامة لمجلس الــوزراء، ووزارات التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية، والمالية، والــهــجــرة والمــهــجــريــن، والـصـحـة والبيئة، والشباب والرياضة