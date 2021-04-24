حدث غريب.. طائرة تقلع من مطار القاهرة على متنها راكبة واحدة فقط

جاء ذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار، بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصا على سلامة باقي الركاب.وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: "فوجئ أطباء الحجر الصحي براكبة سودانية تدعى رانيا .م .ف 42 عاما، تحمل تحليل PCR إيجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، على الفور تم منع دخولها البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.وتابعت المصادر "تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصا عل ىسلامة الركاب، وقامت سلطات المطار بالتحدث معه أكثر من مرة لإقناعه عن قراره، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة، ويتم صعودها بـ"بدلة" عزل طبي، إلا أن قائد الرحلة رفض".وأضافت المصادر انه "وبعد 5 ساعات من المحادثات، تقرر صعود الراكبة وحدها إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم، وتم إلغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكبا، وهم 7 مصريين، و22 سودانيا، كما تقرر إلغاء سفر 8 من أفراد طاقم الطائرة".