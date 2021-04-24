قتلى وجرحى بانهيار محطة وقود قيد الانشاء في ديالى

وقالت المديرية في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن مفارز الإنقاذ في مركز جديدة الشط بمديرية دفاع مدني ديالى قامت بإنقاذ خمسة عمال بناء وانتشال جثة عامل آخر بعد انهيار إحدى محطات الوقود قيد الانشاء في قرية عرب برغش بذات الناحية".وأشارت إلى أنه "تم إخراج المصابين من تحت الأنقاض وإجراء الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج كذلك تم إخراج المتوفي ونقلة الى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة".