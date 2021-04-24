الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي في الموصل

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٣ تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في سيطرة دوميز في الساحل الايسر لمدينة الموصل"، مشيرة الى ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى".واضاف البيان ان " المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".