استقالة رئيس الأهلي السعودي

وأصدر وزير الرياضة قرارا بتكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي بالنادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتبارا من يوم غد الأحد.

شهدت الفترة الأخيرة توجيه انتقادات جماهيرية كبيرة لإدارة عبدالإله مؤمنة بسبب تدهور أوضاع النادي في عهده من تراجع مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم وعدم تدعيم صفوف الأهلي بصفقات جيدة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب دوري السعودي برصيد 35 نقطة بعد مرور 25 مباراة.وتولى عبدالإله مؤمنة رئاسة النادي الأهلي في فبراير عام 2020 بالتزكية لمدة أربع سنوات، خلفا لأحمد الصائغ، بعد إسقاط عضويته من جانب هيئة الرياضة السعودية.