مقتل واصابة 10 متظاهرين في حي الوحدة وحقوق الانسان تعلق

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "إحدى عجلات القوات الأمنية دهست متظاهراً في حي الوحدة صباح اليوم، وأودت بحياته"، مؤكدا اصابة تسعة آخرين إصابات متباينة، بينهم اثنان من القوات الأمنية".من جانبه، أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي، مقتل أحد المتظاهرين من أهالي حي الوحدة، بعد دهسه من قبل القوات الامنية.وقال البياتي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "هنالك ردود فعل من المتظاهرين الغاضبين بالاعتداء على القوات الامنية ايضا".واضاف البيان، "نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة واساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الامنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة".وتابع، "نحتاج الى غرفة عمليات للتدخل الخدمي السريع في العراق تكون لديها ادوات رصد قوية ثم استجابة سريعة لحل المشاكل على اقل تقدير الممكن منها".