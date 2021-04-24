الخلية تعلن نتائج العمليات العسكرية في بغداد وذي قار

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الفرقة السادسة التابعة الى قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4) ارهاب ضمن (منطقة التمايمه) ،كما تمكنت من ضبط ٩ ،مسدسات وبندقيتين و مواد مخدرة ، اعتدة مختلفة عدد/ 1326 اطلاقه، وضبطت ٣١ عجلة مخالفة".واضاف البيان ان "قوة من قيادة عمليات سومر من خلال قسم مكافحة المخدرات في ذي قار نفذت واجب تفتيش في منطقة الاسكان -قضاء الناصرية حيث تم القاء القبض على متهم بحوزته (٥٥) غرام من مادة الكرستال المخدرة و ( ٢٣٥ ) قرص مخدر تم توقيفه وفق المادة (٢٨ مخدرات )".