رئيس الاتحاد الأوروبي يوجه تهديدا شديد اللهجة إلى ريال مدريد وبرشلونة

وقال تشيفرين خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس": "من الواضح تماما أن الأندية سيكون عليها التقرير إذا ما كانت أندية دوري السوبر أم أندية أوروبية، إذا قالوا نحن أندية دوري السوبر إذن لن يلعبوا في دوري أبطال أوروبا، وإذا كانوا على استعداد لفعل ذلك، فيمكنهم اللعب في بطولتهم الخاصة".ووفقا لتصريحات تشيفرين، فإن ريال مدريد سيستمر في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بصورة طبيعية وسيلعب أمام تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي، ولكنه قد يواجه، هو وبرشلونة، عقوبة الاستبعاد من النسخ المقبلة ما إذا واصلوا على موقفهم الحالي.وتابع في تصريحاته: "لا زلنا ننتظر أي تطور قانوني لما حدث وسنعرضه لاحقا، لكن الجميع يواجه عواقب قراراتهم، وهم يعلمون ذلك".وبسؤاله عن الأندية التي انسحبت من دوري السوبر الأوروبي ومقارنتها بـ ريال مدريد وبرشلونة، فأضاف ألكسندر تشيفرين: "بالنسبة لي، هو موقف مختلف تماما بين الأندية التي اعترفت بخطأها وقالوا (سنغادر المشروع)، والآخرون يعرفون أنني سأقول إن هذا المشروع مات، ولكنهم لا يريدون تصديق ذلك على الأغلب".يذكر أن 10 أندية من الأندية المؤسسة لدوري السوبرليغ والتي عددها 12 (6 أندية إنجليزية، 3 إسبانية و3 إيطالية)، انسحبت من المشروع وسط عاصفة من الانتقادات طوال الأيام الماضية.