اخماد حريق اندلع داخل محطة وقود شمالي بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل صهريج يحمل بقايا منتوج البانزين في محطة تعبئة وقود التاجيات شمالي بغداد".وبينت المديرية ان "فرقها طوقت الحادث وأبعدت النيران عن خزانات المحطة المملوءة بوقود البنزين"، مشيرة الى "السيطرة على الحريق واخماده من دون تسجيل اي إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية في الصهريج المشتعل" .واكدت ان "سبب الحادث كان نتيجة اهمال شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني بعد عملية تفريغ المنتوج النفطي".