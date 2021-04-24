اقليم كردستان يسجل انخفاضا ملحوظا باصابات كورونا

سجل إقليم كردستان، اليوم السبت، تراجعا ملحوظا في عدد اصابات كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
واعلنت صحة الاقليم في بيان ورد للسومرية نيوز، عن "تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشيرة الى ان "الاصابات توزعت على النحو التالي: 60 أربيل ، 43 السليمانية ، 368 دهوك ، 10 حلبجة ، 32 كرميان".
ولفتت إلى "اكتساب 871 مريضا الشفاء التام في حين سجلت الوزارة 12 حالة وفاة جديدة بواقع واحدة في اربيل و 4 في السليمانية و 6 في دهوك و 1 في كرميان.
وبهذا يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في كردستان إلى 145188 تماثل 122035 منهم للشفاء، فيما توفي 3944 مصابا.