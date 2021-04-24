السيطرة على حريق معمل نجارة وكوفي شوب ملاصق بملعب في بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها طوقت النيران داخل المعمل والكوفي المحترق من الجهات الأربعة ومنعت توسعها إلى الملعب الرياضي الملاصق وأنهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية".وطالبت المديرية، "بفتح تحقيقٍ في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".