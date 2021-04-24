رحيل حامي عرين النفط يحزن النوارس

وأعرب النادي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، عن حزنه لوفاة سعدون، وقال أن "الهيأة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، تعزي إدارة نادي النفط والوسط الرياضي بوفاة الحارس مصطفى سعدون سائلين الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".وتوفي سعدون يوم امس بسبب اصابته بجلطة دماغية، ارقدته في المستشفى لعدة ايام قبل ان يتوفى أمس الجمعة.وشارك العشرات في تشييع الحارس اليوم، بينهم نجوم سابقون واعلاميون وجماهير.