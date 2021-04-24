إيران تسجل أكثر من 18 ألف إصاية جديدة بكورونا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 18230 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و377 ألفا و30إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2912 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، ولفتت المتحدثة الى تعافي مليون و863 ألفا و405 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واضافت: ان 5156 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.واشارت الى تسجيل 374 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 69120 حالة وفاة.