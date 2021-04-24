مدير الدفاع المدني يعلن إنقاذ 90 شخصاً في "ابن الخطيب"

وقال بوهان في بيان، إنه "تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب وتم تسجيل ضحايا نتيجة الحريق"، مؤكداً "انتهاء الحادث بشكل كامل".

وأضاف أن "الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي وانتشرت النيران بشكل سريع"، مؤكداً أن "هنالك معلومات بوجود انفجار لغاز الاوكسجين".وفي ذات الشأن، اعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن فرقها "تستنفر جهدها وتكرس خبرتها تنجح في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل بعد ان استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات المستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لها".واعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.