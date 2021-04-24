محافظ بغداد يوجه بفتح المستشفيات لاستقبال مرضى "ابن الخطيب"

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ بغداد محمد جابر العطا يتابع بألم بالغ الحادث الأليم الذي جرى قبل ساعات في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، وقد سخرت دوائر الدفاع المدني وكذلك الكوادر الصحية جهودها من اجل انقاذ ارواح الراقدين في المستشفى".وأضاف البيان أن "المحافظ وجه بفتح المستشفيات في قطاعي الرصافة والكرخ لاستقبال المرضى الذين كانوا في مكان الحادث".