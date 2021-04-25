كردستان تعلن استعدادها لعلاج المصابين في حادث ابن الخطيب

وقال رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني في بيان تلقته "السومرية نيوز" لقد هزنا جميعاً حادث الحريق المؤلم والصادم الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا في بغداد والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص.أتقدم بتعازي القلبية العميقة لعوائل وذوي الضحايا وكل الشعب العراقي وأتعاطف معهم وأشاركهم أحزانهم، وأدعو الله جل وعلا أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته وعطفه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.إن إقليم كوردستان مستعد كل الاستعداد لتقديم جميع المساعدات ومستشفياته مستعدة تماماً لاستقبال المصابين في الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.على الجهات المعنية أن تكشف عن أسباب الحادث وتحاسب كل المقصرين مع اتخاذ تدابير السلامة القصوى في كل مكان لكي لا يتكرر وقوع حادث مؤلم كهذا مرة أخرى في أي مكان من البلد.