دولة مجاورة تعزي بضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في حسابه على تويتر "نتقدم بالتعازي للعراق حكومةً وشعباً وخاصةً ذوي ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب ببغداد، الذي أدَّى إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين العراقيين بينهم العديد من المرضى".كما كتب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي رسالة إلى وزير الصحة العراقي حسن التميمي "ببالغ الأسى تلقينا نبأ استشهاد وإصابة عدد من المواطنين العراقيين ومجموعة من الملاكات الصحية في حادث انفجار وقع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد".وأضاف "نقدِّم تعازينا لكم ولحكومة العراق وشعبه في هذا الحادث المأساوي، ونجدد وقوفنا إلى جانب العراق الشقيق والصديق واستعدادنا لتقديم المساعدة على جميع المستويات في مواجهة وباء كورونا".