بلاسخارات تدعو لاتخاذ تدابير لمنع تكرار الكوارث في العراق

واعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعراق جينين بلاسخارت عن الصدمة والألم من ضخامة الحادث المأساوي الذي تعرض له مصابو كوفيد-19 في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ليلة السبت، وتتقدم بأحر التعازي لعائلات الذين فقدوا حياتهم وتتمنى للمصابين الشفاء التام والعاجل".ودعت بلاسخارات إلى اتخاذ تدابير حماية اقوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة".وتابع البيان ان الامم المتحدة تواصل تقديم الدعم الحاسم للقطاع الصحي في العراق وسط الوباء والعدوى المتزايدة، وهي على استعداد لمواصلة مساعدة السلطات الصحية في مكافحة هذا المرض".