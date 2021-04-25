ضبط عجلات محملة بمواد غذائية والبسة عسكرية وتجهيزات طبية مخالفة للضوابط

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من ضبط (١٦) عجلة والقاء القبض على سائقيها في سيطرات الشعب و ابوغريب والتاجي ببغداد، محملة بمواد غذائية متنوعة تقدر بعشرات الاطنان والبسة عسكرية وعددها (٧) حاويات ومواد طبية متنوعة وعددها (١٣٥) كارتون"، مشيرة الى "انها ضبطت كذلك (١١٠) دراجات نارية معدة للتهريب مخبأة خلف كراتين فارغة واطارات مستهلكة" .واضافت انه "تم ضبط العجلات من المواد المضبوطة بمحضر ضبط اصولي واحالتها مع المتهمين الى الجهات المختصة".